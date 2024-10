"Mentre io sono in ospedale a raccogliere fondi per bambini c'è chi prova a fare acquisti su Amazon con i soldi raccolti".

Una vergognosa vicenda smascherata sui social da Claudia Lai, moglie di Radja Nainggolan : lei, da alcuni giorni , si era fatta partecipe di una bellissima iniziativa di solidarietà per i bimbi del Microcitemico di Cagliari. All’asta numerose maglie di altrettanti calciatori di serie A e la donna aveva già coinvolto tanti personaggi pubblici sui social per promuovere l'iniziativa benefica, in occasione del Natale.

Progetto benefico che stava dando bellissimi risultati, con più di 4mila euro raccolti in una carta prepagata: oggi una orrenda scoperta, la carta è stata clonata da qualcuno che ha utilizzato la postpay per fare acquisti su Amazon. "Vi prometto che troverò chi è stato - dice Claudia Nainggolan - e gli farò trovare una bella sorpresa".

L’idea di Claudia per i piccoli che soffrono

Campagna di sensibilizzazione contro il tumore... 𝑨𝒗𝒆𝒕𝒆 𝒂𝒏𝒄𝒉𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒐 𝒖𝒏𝒂 𝒗𝒂𝒈𝒂 𝒊𝒅𝒆𝒂 𝒅𝒊 𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒔𝒊 𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂 𝒖𝒏𝒂 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂 𝒄𝒐𝒍𝒑𝒊𝒕𝒂 𝒅𝒂 𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝒎𝒂𝒍𝒆? (𝑰𝒏𝒅𝒊𝒑𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒂𝒍 𝒑𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒊𝒏 𝒄𝒖𝒊 𝒗𝒊𝒆𝒏𝒆 𝒍𝒐𝒄𝒂𝒍𝒊𝒛𝒛𝒂𝒕𝒂 𝒍𝒂 𝒃𝒆𝒔𝒕𝒊𝒂). 𝑨𝒗𝒆𝒕𝒆 𝒖𝒏𝒂 𝒗𝒂𝒈𝒂 𝒊𝒅𝒆𝒂 𝒅𝒊 𝒒𝒖𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒆 𝒂𝒍 𝒎𝒐𝒏𝒅𝒐 𝒔𝒊𝒂𝒏𝒐 𝒔𝒕𝒂𝒕𝒆 𝒂𝒕𝒕𝒂𝒄𝒄𝒂𝒕𝒆 𝒅𝒂𝒍 𝒎𝒐𝒔𝒕𝒓𝒐 𝒆 𝒍𝒐𝒕𝒕𝒂𝒏𝒐 𝒐𝒈𝒏𝒊 𝒈𝒊𝒐𝒓𝒏𝒐 𝒖𝒏𝒂 𝒈𝒖𝒆𝒓𝒓𝒂 𝒅𝒊 𝒔𝒐𝒑𝒓𝒂𝒗𝒗𝒊𝒗𝒆𝒏𝒛𝒂?

𝑨ve𝒆𝒕𝒆 𝒖𝒏𝒂 𝒗𝒂𝒈𝒂 𝒊𝒅𝒆𝒂 𝒅𝒊 𝒒𝒖𝒂𝒏𝒕𝒐 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒂, 𝒂 𝒍𝒊𝒗𝒆𝒍𝒍𝒐 𝒇𝒊𝒔𝒊𝒄𝒐 𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒍𝒆 𝒆𝒅 𝒆𝒄𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒄𝒐, 𝒍𝒐𝒕𝒕𝒂𝒓𝒆 𝒑𝒆𝒓 𝒏𝒐𝒏 𝒎𝒐𝒓𝒊𝒓𝒆? 𝑴𝒂 𝒔𝒐𝒑𝒓𝒂𝒕𝒖𝒕𝒕𝒐, 𝒂𝒗𝒆𝒕𝒆 𝒖𝒏𝒂 𝒗𝒂𝒈𝒂 𝒊𝒅𝒆𝒂 𝒅𝒊 𝒒𝒖𝒂𝒏𝒕i 𝑩𝑨𝑴𝑩𝑰𝑵𝑰 𝒗𝒊𝒗𝒂𝒏𝒐 𝒍𝒂 𝒍𝒐𝒓𝒐 𝒗𝒊𝒕𝒂 𝒊𝒏 𝒐𝒔𝒑𝒆𝒅𝒂𝒍𝒆 𝒏𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒔𝒑𝒆𝒓𝒂𝒏𝒛𝒂 𝒅𝒊 𝒑𝒂𝒔𝒔𝒂𝒓𝒆 𝒖𝒏 𝑵𝒂𝒕𝒂𝒍𝒆 𝒇𝒆𝒍𝒊𝒄𝒆 𝒂 𝒄𝒂𝒔𝒂, 𝒄𝒐𝒏 𝒊𝒍 𝒄𝒂𝒍𝒐𝒓𝒆 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒇𝒂𝒎𝒊𝒈𝒍𝒊𝒂, 𝒑𝒂𝒔𝒔𝒂𝒓𝒆 𝒖𝒏 𝑵𝒂𝒕𝒂𝒍𝒆 𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒐𝒈𝒏𝒊 𝒃𝒂𝒎𝒃𝒊𝒏𝒐 𝒅𝒊 𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝒎𝒐𝒏𝒅𝒐 𝒎𝒆𝒓𝒊𝒕𝒆𝒓𝒆𝒃𝒃𝒆?

𝑻𝒂𝒏𝒕𝒊 𝒅𝒊 𝒏𝒐𝒊 𝒏𝒆 𝒔𝒐𝒏𝒐 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒂𝒑𝒆𝒗𝒐𝒍𝒊, 𝒕𝒂𝒏𝒕𝒊 𝒏𝒐. 𝑶𝒈𝒏𝒊 𝒈𝒊𝒐𝒓𝒏𝒐 𝒗𝒊𝒗𝒊𝒂𝒎𝒐 𝒍𝒂 𝒏𝒐𝒔𝒕𝒓𝒂 𝑸𝑼𝑶𝑻𝑰𝑫𝑰𝑨𝑵𝑰𝑻𝑨̀ 𝒔𝒆𝒏𝒛𝒂 𝒑𝒆𝒏𝒔𝒂𝒓𝒆 𝒂 𝒄𝒉𝒊 𝒔𝒕𝒂 𝒑𝒆𝒈𝒈𝒊𝒐 𝒅𝒊 𝒏𝒐𝒊, 𝒒𝒖𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒃𝒂𝒔𝒕𝒆𝒓𝒆𝒃𝒃𝒆 𝒑𝒐𝒄𝒐 𝒑𝒆𝒓 𝒇𝒂𝒓𝒆 𝑭𝑬𝑳𝑰𝑪𝑬 𝒊𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒔𝒔𝒊𝒎𝒐... 𝒆 𝒔𝒆 𝒕𝒖𝒕𝒕𝒊 𝒏𝒐𝒊 𝒇𝒐𝒔𝒔𝒊𝒎𝒐 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒊 𝒑𝒆𝒓 𝒂𝒊𝒖𝒕𝒂𝒓𝒆 𝒄𝒉𝒊 𝒏𝒐𝒏 𝒉𝒂 𝒍𝒂 𝒑𝒐𝒔𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂̀? 𝑯𝒐 𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒐 UNA CARTA PREPAGATA 𝒂𝒇𝒇𝒊𝒏𝒄𝒉𝒆́ 𝒐𝒈𝒏𝒖𝒏𝒐 𝒅𝒊 𝒏𝒐𝒊, 𝒑𝒐𝒕𝒓𝒂’, 𝒔𝒆 𝒗𝒖𝒐𝒍𝒆 𝒆 𝒊𝒏 𝒎𝒐𝒅𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒂𝒏𝒐𝒏𝒊𝒎𝒐 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒊𝒓𝒆 𝒂𝒍𝒍’𝒂𝒄𝒒𝒖𝒊𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒊 𝒅oni𝒏𝒊 𝑵𝒂𝒕𝒂𝒍𝒊𝒛𝒊 𝒑𝒆𝒓 𝒊 𝒃𝒂𝒎𝒃𝒊𝒏𝒊 AFFETTI DA QUESTA MALATTIA -ricoverati a Cagliari-(𝐈𝐧𝐨𝐥𝐭𝐫𝐞 𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐫𝐞 𝐝𝐚 𝐝𝐨𝐦𝐚𝐧𝐢, 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐨̀ 𝐬𝐮𝐥 𝐦𝐢𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐢𝐥𝐨, 𝐮𝐧’𝐀𝐒𝐓𝐀 𝐃𝐈 𝐁𝐄𝐍𝐄𝐅𝐈𝐂𝐄𝐍𝐙𝐀 𝐂𝐎𝐍 𝐋𝐄 𝐌𝐀𝐆𝐋𝐈𝐄 𝐃𝐄𝐈 𝐂𝐀𝐋𝐂𝐈𝐀𝐓𝐎𝐑𝐈...(e non solo) 𝒄𝒉𝒆 𝒏𝒆 𝒑𝒆𝒏𝒔𝒂𝒕𝒆?