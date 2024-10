L’Università di Sassari è al secondo posto nella classifica dei medi atenei statali (da 10.000 a 20.000 iscritti) sulla base dell’ultimo rapporto Censis. L’ateneo guidato dal rettore Gavino Mariotti precede l’Università di Trento, che lo scorso anno deteneva il primato, quest’anno appannaggio dell’Università di Siena.

Sempre per quanto riguarda l’Ateneo sassarese, da segnalare il secondo posto in Architettura e Ingegneria Civile sia nelle lauree biennali, alle spalle del Politecnico di Milano, sia in quelle triennali, alle spalle di Camerino). Sempre tra le lauree biennali, secondo posto anche per il gruppo disciplinare Linguistico (dietro Venezia), mentre per quanto riguarda le lauree magistrali a ciclo unico in Medicina Veterinaria, l’Università di Sassari è seconda solo a Perugia.