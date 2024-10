Una bella storia arriva da Pontecorvo, in provincia di Frosinone. I ragazzi della IV C del Liceo Scientifico “Michelangelo Buonarroti” hanno rinunciato alla gita di cinque giorni in Sicilia per partecipare, invece, alla festa di compleanno della loro compagna di classe, disabile, che a quella gita non sarebbe potuta andare.

Sono stati gli stessi ragazzi a recarsi dalla dirigente scolastica, Lucia Cipriano, per comunicare la decisione. “Che splendidi, i nostri ragazzi” si legge sulla pagina social del Liceo. “Siamo orgogliosi della maturità dei nostri ragazzi. Siamo orgogliosi di loro” conferma la dirigente scolastica al Corriere della Sera. “Segnaleremo il loro gesto al presidente Mattarella per il riconoscimento che, ogni anno, viene assegnato ai ragazzi: quello di alfieri della Repubblica”.

Nel frattempo, il sindaco di Pontecorvo, Anselmo Rotondo, ha fatto sapere che nei prossimi giorni i ragazzi verranno invitati ufficialmente in municipio. “Li riceveremo nell'Aula consiliare e gli consegneremo una pergamena ed una targa con cui sottolineare il loro gesto di lealtà, amicizia ed altruismo – ha detto – Il loro comportamento è un segnale e un esempio per tutta la città di Pontecorvo, del quale siamo orgogliosi”.