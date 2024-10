Franco Battiato non è più assessore al turismo della Regione Sicilia. Infatti, non è sopravvissuto all’infortunio che lo ha visto protagonista nei giorni scorsi quando a Bruxelles si è espresso in modo un po’ borderline parlando del Parlamento italiano. “Atto dovuto quando si offendono le Istituzioni”, ha fatto sapere il Governatore della Sicilia Rosario Crocetta subito dopo il ritiro della delega assessoriale al Turismo al noto cantautore. Ricordiamo che la frase incriminata “in Parlamento ci sono troie che farebbero di tutto” ha fatto scattare anche una presa di posizione immediata e netta di condanna da parte della neo Presidente della Camera Laura Boldrini.