Sorpresa clamorosa al Senato. L’ex premer Silvio Berlusconi vota la fiducia al governo Letta. Ha spiazzato tutti, il Cavaliere, ma in prima evidenza i transfughi del suo partito, e cioè i vari Alfano, Cicchitto e il resto della diaspora. L’intervento del presidente del Pdl in aula è stato brevissimo, il tempo di annunciare, in pratica, il voto favorevole all’esecutivo in carica.

Il Cavaliere ci ha abituati da tempo ai colpi di sorpresa, però oggi ha superato se stesso, ma forse più per coloro che all’ultimo momento gli hanno voltato le spalle, ricorderemo la linea del senatore Chichitto ieri a Ballarò, che per gli estranei alla politica di Berlusconi. La morale è che, alla fine, l’ex premier ha seguito i consigli disperati, di restare in maggioranza, di coloro che poi l’hanno abbandonato, per decidere poco fa in aula di disattendere alla decisione, in sostanza la sfiducia al governo, che fino all’ultimo momento era data per certa.

Sarà interessante ora conoscere o vedere in profondità il volto di chi, i suoi fedelissimi fino a ieri, a questo punto è rimasto infilato dalla mossa a sorpresa del Cavaliere. In tema di sorpresa, però, c’è anche quella che riguarda ingenuità con cui i fransfughi si sono lasciati prendere in contropiede dall’ex premier, dal momento che dopo lustri di “mestierato” a fianco del loro capo, neppure loro sono stati in grado di prevederne la contromossa che sa davvero di clamoroso.

Naturalmente, è ancora presto per capire quelli che saranno nelle prossime ore i risvolti di tutta la vicenda. Certo è che stavolta Berlusconi è riuscito a mettere nel sacco, o a sotterrare, i cecchini convinti di essere arrivati, con le scelte preannunciate dal capo e motivo della dissidenza, al de profundis del cavaliere. Così non è stato, e per chi ha osato tanto ora il futuro è incerto, per usare un eufemismo.

Questa però è cronaca. Ciò che conta è il significato politico di quanto è accaduto oggi al Senato. Il governo letta per ora resta in sella, ma, stando a quello che si stava adombrando prima della fiducia data dal Cavaliere, non mancherebbero, qualora fosse necessario, neppure le condizioni, in futuro, per garantire una rassicurante continuità dello stesso esecutivo. Tutto ciò lo sa benissimo anche Berlusconi.