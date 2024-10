News, eventi, storia, tradizioni, comunicazioni e avvisi meteo. Tutto questo è possibile averlo a portata di mano.

Il Comune di Tonara, infatti, ha realizzato un’applicazione gratuita per dispositivi Apple e Android che in breve tempo sarà inaugurata.

Si tratta di un’App realizzata per consentire ai cittadini e turisti di essere sempre informati sulle notizie e novità provenienti dal territorio. Nello specifico, l’applicazione si divide in due parti.

La prima è dedicata alla Protezione Civile, dove sarà possibile ricevere in tempo reale tutti gli avvisi di criticità. Questo sarà possibile anche per coloro che non dispongono di uno smartphone o un tablet. Il Comune, ha infatti, pensato a tutti. Basterà inviare un messaggio, gratuito, a uno specifico numero per ricevere via sms gli aggiornamenti.

La seconda parte, invece, si chiama “Vivi Tonara”, uno spazio che raccoglie e mette a disposizione in modo semplice e veloce ciò che riguarda la storia del paese, le sue tradizioni, le sue attrazioni, ma sarà presente anche il sito istituzionale, oltre a trovare numeri utili. Non solo, però. Perché questa ricca sezione, che nasce per soddisfare appieno le esigenze del cittadino e del turista, tradotta in tre lingue (italiano, inglese e francese), consentirà di essere sempre aggiornati sulle manifestazioni in programma a Tonara e di utilizzare il servizio di localizzazione di ogni monumento e sito di interesse.

Ma c’è di più. Per coloro che lo richiederanno, sono disponibili le notifiche push, che consentiranno di non perdere nessuna informazione anche quando l’App è chiusa, in quanto le notifiche arriveranno direttamente sulla home del dispositivo.

Infine, si tratta anche di un’applicazione interattiva, grazie alla quale, dopo essersi iscritti, è possibile inviare suggerimenti e domande al sindaco e a tutta l’amministrazione comunale.

“Questo progetto nasce dalla necessità di fornire informazioni ai cittadini, ma anche di stare al passo la tecnologia e con la fruizione delle notizie attraverso i nuovi sistemi di diffusione”.

Così il sindaco di Tonara Flavia Loche che aggiunge: “Attraverso questa applicazione vogliamo dare anche un servizio completo a quelle persone che decidono di trascorrere delle giornate in questo territorio”.