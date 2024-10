Il Consiglio comunale di Alghero attribuisce all’unanimità la Cittadinanza Onoraria alla Senatrice Liliana Segre quale segno di riconoscimento del valore universale della lotta contro ogni forma di discriminazione e di violenza.

La decisione è stata assunta ieri sera nel corso della seduta consiliare che ha visto l’Assemblea dedicarsi interamente a questo punto all’ordine del giorno. Liliana Segre è testimone vivente di una delle più grandi tragedie collettive prodotte dalla civiltà umana e segnatamente europea. Superstite dell'Olocausto, si è fatta testimone instancabile degli insegnamenti civili e morali del non restare indifferenti di fronte all’imbarbarimento e alla violenza che in diverse forme si riaffacciano nella storia. Il 19 gennaio 2018 viene nominata senatrice e vita "per avere illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo sociale".

Il Consiglio comunale di Alghero riconosce il valore collettivo della sua storia personale, dell’impegno che Liliana Segre ha profuso nell’educazione delle giovani generazioni, nel valore etico della sua testimonianza, sempre finalizzata all’agire “senza odio”.

Il conferimento della cittadinanza onoraria ha visto convergere nel dibattito le espressioni di tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione, che hanno riconosciuto “il valore della memoria come leva fondamentale per mantenere vivo il ricordo del passato come strumento per ribadire l’avversione contro ogni potere totalitario, a prescindere da qualunque ideologia”.