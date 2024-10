E’ in fase di riparazione la perdita idrica sulla condotta Enas dell’acqua grezza, in avvicinamento al potabilizzatore di Monte Agnese.

Attualmente l’Enas garantisce circa 300 l/s all’impianto, il quale a sua volta eroga circa 300-320 l/s all’abitato di Alghero, comprendendo Fertilia e le borgate fino a Porto Conte.

Le portate attualmente erogate sono: 300-320 l/s in uscita dal potabilizzatore di Monte Agnese; 70 l/s verso Fertilia e Maristella; 250 l/s verso Alghero, comprendendo Galboneddu e La Petraia.

La situazione attuale non permette di alimentare le zone alte di Alghero, poste fra Via Valverde e Via Sant’Anna, per cui l'ente gestore sta procedendo ad effettuare alcune manovre di parzializzazione che consentano di alternare le riduzioni fra centro abitato e zone di Fertilia e Pietraia. Tale soluzione permetterebbe di evitare o limitare le chiusure notturne.

Dal Comune fanno sapere che seguiranno puntuali aggiornamenti in base all’esito delle manovre in corso.