Le delegazioni dei comuni di Oliena, Orgosolo e Alghero firmano a Siena l'accordo di programma, in coincidenza con i lavori dell'assemblea nazionale delle "Città dell'olio".

Il sindaco del paese dei murales Dionigi Deledda, accompagnato dall'assessore al turismo Antonio Devaddis, il collega della città catalana, Mario Bruno, assieme alla rappresentante dell'esecutivo Gabriella Esposito e l'assessore all'ambiente del borgo del Corrasi Valentino Carta hanno siglato nella tarda mattinata di ieri l'accordo tra le amministrazioni isolane, di fronte al presidente del sodalizio ospitante Enrico Lupi, convinto sostenitore dell'iniziativa.

Terminato, dunque, l'iter ufficiale dell'intesa, si passa, ora, alla fase operativa. Nel concreto, insomma, ai molteplici sviluppi e potenzialità, insiti nella natura stessa del neonato sodalizio.

A cominciare dall'imminente evento de "Le Corrals", previsto durante la tre giorni del prossimo fine settimana (11,12 e 13 dicembre), ospitato nella fantastica cornice de "Lo Quarter" algherese.

"La nascente partnership, che ci vede convinti protagonisti"-sottolinea, a tal proposito, l'amministratore barbaricino Valentino Carta-"ha dei riflessi importanti in vari settori. Oltre all'agroalimentare, questa sinergia fra enti investe inevitabilmente l'ambito turistico.

Per questo motivo, durante la riunione di sabato ho chiesto che l'organizzazione intera e il presidente Lupi si facessero portavoci del problema trasporti e della vertenza Ryainair, esercitando il proprio contributo autorevole sulla vicenda".

Una richiesta quest'ultima ribadita durante l'intervento del primo cittadino orgolese Dionigi Deledda, che ha celebrato il suo recente ingresso nell'associazione, deliberato nell'ultima seduta dal consiglio comunale.

"Il nostro -ha detto Deledda- è un piccolo centro, situato nel centro della Sardegna. Partecipare attivamente ad una realtà come quella delle città dell'olio significa per noi fare rete, allargando gli orizzonti, dando vita ad una opportunità turistica e culturale senza precedenti".

"Alghero -ha sostenuto, dal canto suo, il sindaco Mario Bruno- è uno degli accessi privilegiati per i visitatori in Sardegna. Una realtà aperta e collegata con il mondo, grazie alla presenza del porto, dell'aeroporto e dell'Università".

Si dice soddisfatto, pertanto, il primo cittadino algherese, uno degli artefici della prim'ora dell'alleanza costa-montagna, inaugurata a Milano, in coincidenza con l'Expo. Ha voluto ringraziare in particolare Valentino Carta, infine, il padrone di casa Enrico Lupi. "A lui va il merito -evidenzia- di aver messo le basi per questa bella sinergia fra enti".