Luogosanto conquista un ambito riconoscimento con l'ingresso nell'associazione Città del Vino: il comune dell'Alta Gallura entra nel prestigioso novero dei luoghi che rappresentano le eccellenze vitivinicole del territorio italiano.

L'ufficialità è arrivata nei giorni scorsi con la pubblicazione sul sito dell'associazione. "L'amministrazione comunale ha aderito all'associazione Città del Vino con voto unanime - commenta il sindaco Agostino Pirredda - si tratta di un titolo importante anche in chiave turistica, perché ci consente di promuovere il nostro territorio con i suoi paesaggi, i vitigni, le bellezze caratteristiche naturalistiche e ambientali. Luogosanto, già Città Mariana, può ora abbinare il turismo religioso ai percorsi enogastronomici. Senza dimenticare i siti archeologici e culturali: tutti attrattori strettamente connessi e, quindi, in grado di rafforzarsi a vicenda".

Per il sindaco del centro gallurese, il titolo appena acquisito fornirà all'amministrazione nuovi strumenti di promozione turistica del territorio. "Il nostro ingresso nell'associazione - rimarca Pirredda- ci consentirà di dare il massimo risalto alle cantine locali che, sempre più di frequente, portano il nome di Luogosanto in cima alle classifiche dei concorsi enologici internazionali". Tra le realtà più importanti del territorio c'è sicuramente la Cantina Siddùra, che in questi anni ha raccolto circa 350 premi nelle competizioni di tutto il mondo.

L'assessore al Turismo Toni Loriga, spiega: "Si tratta di un riconoscimento che avrà un impatto fondamentale sul tessuto turistico. Il nostro inserimento tra le Città del Vino è stato possibile grazie alle caratteristiche uniche del nostro territorio e di ciò che offre al settore vitivinicolo".

Nella località gallurese si svolge, ogni estate, una manifestazione enologica che sta raccogliendo sempre più consenso e partecipazione: Calici di Vini.