Alghero non ce l’ha fatta ad entrare nella Rete delle città creative dell’Unesco. L’atteso verdetto è arrivato da Parigi martedì scorso. Per l’Italia hanno ottenuto l’ok Carrara, candidata come la Riviera del Corallo nel settore Artigiano e Arte popolare, Milano per la letteratura, Alba per la gastronomia e Pesaro per la musica. Alghero e Genova invece non sono rimaste fuori dal circuito.

Comunque domani, 3 novembre, il sindaco Mario Bruno, l'assessore Raniero Selva e una rappresentanza del Liceo Artistico Costantino saranno a Parigi nella sede mondiale dell'Unesco.

“Sapevamo che non sarebbe stato facile al confronto con città importanti, ma l'esperienza e la maturità acquisita saranno alla base della candidatura per il 2018”, ha commentato l’esito il sindaco Bruno.

“Domani ci presentiamo a Parigi insieme ad alcuni alunni del Liceo Artistico e con un bellissimo stand diretto dal genio creativo di Tonino Serra consapevoli del nostro valore di città creativa e del ruolo internazionale della Riviera del Corallo che faremo conoscere sempre più al mondo", ha continuato il primo cittadino.

Nel video ecco gli studenti del Liceo Artistico mentre lavorano per la realizzazione di diverse installazioni sul tema del Corallo Rosso.