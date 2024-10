Il maltempo ha creato ieri a Cagliari disagi alla viabilità e ha fatto innescare inevitabili polemiche.

Al centro del mirino il sindaco Zedda, accusato dall’opposizione di non aver adottato alcuna azione efficace nonostante l'allerta meteo fosse nota da giorni. Il primo cittadino, invece, spiega su Facebook come sono andate le cose sul lungomare: “Allerta meteo: a causa del mancato funzionamento del sistema di pompe di Abbanoa nella zona del Poetto si sono verificati diversi allagamenti che hanno provocato disagi alla circolazione. Dopo l'intervento dei tecnici di Abbanoa la situazione sta tornando alla normalità. Un grazie alla Protezione Civile, alla Polizia Municipale, ai Servizi Sociali e al Servizio strade e reti del Comune. I lavori pubblici che vedete in città servono anche per sostituire le condotte che, in molti casi, risalgono al 1920. Grazie anche ai cittadini per la loro pazienza”.

Ieri mattina, infatti, a causa dell'acqua alta diverse strade e piazze nella zona del Poetto sono state chiuse.

Intanto, Abbanoa si difende e replica a Zedda affermando di non essersi verificato alcun guasto al sistema di pompaggio della rete fognaria del Poetto".