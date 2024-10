Giovanni Matta, per 17 anni segretario generale degli edili Cisl, va in pensione. L'ultimo Consiglio generale sarà venerdì 13 dicembre a "Santa Cristina" a Paulilatino, dalle 9,30. Intorno a lui ci saranno il segretario generale nazionale della FILCA-Cisl, Franco Turri, il segretario generale Cisl della Sardegna, Gavino Carta, e i responsabili delle Unioni sindacali isolane. Nato 63 anni fa a Santulussurgiu, diploma di perito agrario, Giovanni Matta ha lavorato giovanissimo (42 anni di contributi previdenziali) inizialmente nel settore della formazione professionale agricola. Nel 1984 si è iscritto alla Cisl e dopo poco tempo ha cominciato a interessarsi dei problemi dei lavoratori edili dell'Oristanese. Segretario generale della Filca regionale per 17 anni, in due periodi diversi, separati dall'esperienza - per 4 anni - di segretario regionale confederale Cisl con delega all'industria.

"Quando ho iniziato - dice Matta - il settore edile era in espansione, distribuiva 58 mila buste paga, molti i giovani che lavoravano nei cantieri, nelle cave, nelle industrie dei prefabbricati cementizi. Oggi cantieri chiusi e le opere pubbliche - che dovrebbero trainare lo sviluppo per la ben nota capacità del settore edile di generare posti di lavoro anche in altri comparti - vanno avanti, quando si muovono, con tempi biblici. Nel 2018 gli addetti sono poco più di 22 mila. Nella prima parte di quest'anno è proseguita la moderata crescita dell'attività delle costruzioni, che tuttavia perdono 1000 lavoratori rispetto all'anno precedente". Secondo Matta non si vedono segni significativi di miglioramento e di inversione di tendenza.

"Le ore annuali effettivamente lavorate non superano quota 900; il reddito medio/anno di un edile è intorno a 9 mila euro; il lavoro nero è quasi il 25% del totale. L'inquadramento dei dipendenti è per il 56% di primo livello aziendale, cioè manovali. Il 90% degli addetti ha un'età media superiore a 50 anni, solo il 9% dei lavoratori è compreso nella fascia d'età tra 19 e 29 anni”.