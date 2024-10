Oriana Putzolu lascia la segreteria generale di Cisl Sardegna per ricoprire la carica di presidente nazionale di Anolf (Associazione nazionale Oltre Le Frontiere).

Al suo posto subentrerà l'attuale segretario organizzativo, Ignazio Ganga, ma la nomina sarà formalizzata solo il 24 ottobre in occasione del Consiglio generale regionale dell'organizzazione.

Il passaggio della Putzolu in Anolf è stato ufficializzato questa mattina dalla segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, a Cagliari per la riunione del Comitato esecutivo della Cisl sarda. Anolf, presente in tutte le regioni italiane con 101 sedi territoriali, ha l'obiettivo di "contribuire a creare una società aperta verso le diversità in un mondo sempre più multietnico e multiculturale, un impegno per combattere razzismo e xenofobia attraverso l'integrazione tra gruppi sociali diversi".

"Noi siamo un'organizzazione di consenso e impegno dove è prevista la mobilità - ha commentato Putzolu - la segretaria nazionale ha fatto molta pressione perché ricoprissi questo incarico e quando l'organizzazione di cui facciamo parte ci chiama a incarichi importanti non si può far altro che accettare. Mi impegnerò subito nell'organizzazione di questa associazione, la prima in Italia in grado di interloquire a tutti i livelli". Sui tre anni da segretario in Sardegna ha detto: "Durante il mio mandato la Cisl ha pungolato molto l'attuale Giunta regionale, chiedendo un confronto per rilanciare un progetto di sviluppo che ancora tarda ad arrivare perché siamo ancora e solo agli annunci".