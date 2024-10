“Apprendiamo con stupore della decisione del Presidente Christian Solinas di autorizzare la riapertura dei centri commerciali e dei supermercati nei giorni festivi. Come Fisascat Cisl pensiamo che una decisone del genere, dettata sicuramente dalle pressioni delle organizzazioni di categoria, sia del tutto affrettata e fuori luogo per due ordini di motivi”.

Lo ammette con decisione il segretario regionale del sindacato Fisascat – Cisl, Giuseppe Atzori, (nella foto in alto), che aggiunge: “Gli addetti alle vendite nei supermercati sono già sottoposti a forte stress e rischio nei giorni ordinari ed è necessario, pertanto, consentire un giorno intero di riposo, il quale a chiusura totale rappresenta anche un momento di naturale profilassi sanitaria che, aggiunta alle operazioni dedicate, contribuisce a rendere più salubri gli ambienti di lavoro. Non solo – prosegue Atzori - riteniamo che in occasione di questa emergenza si sia potuto prendere atto che le aperture domenicali nel commercio non contengono quel carattere di estrema ed irrinunciabile necessità che ha causato in tutti questi anni forti sacrifici agli addetti del settore .

La Fisascat Cisl ritiene in buona sostanza che ci siano buoni argomenti per ripensare la legge sul commercio riguardo le aperture domenicali e festive.

Riteniamo pertanto necessario ed urgente – ha concluso il sindacalista - rivedere questa decisione a tutela dei tantissimi lavoratori del settore”.