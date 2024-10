Il sogno di rendere la città di Cagliari un luogo in cui gli spazi pubblici e la vita cittadina rappresentano un vanto per tutta la popolazione comincia a prendere forma.

Sono, infatti, numerose le iniziative del Comune, in accordo con i residenti, che mirano a valorizzare e riqualificare il territorio sardo.

Tra queste l’inaugurazione, avvenuta ieri pomeriggio nel quartiere di Mulinu Becciu, del parco “Circu de Soli”, chiamato così per la grande varietà di piante e germogli che, una volta sbocciati, coloreranno i circa quattromila metri quadrati di terra.

“Il giardino sarà uno spazio aperto a tutti”- commentano il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, e l’assessore al Verde Pubblico, Paolo Frau, che hanno presieduto all’inaugurazione. Sono, infatti, presenti dello zone ludiche riservate ai bambini, un vasto recinto per gli animali, un’area bocce in cui anche i più anziani potranno divertirsi, ed infine, uno spazio destinato alla coltivazione di ortaggi, fiori ed erbe aromatiche, accessibile a tutti i cittadini. Inoltre, all’interno del piccolo bosco, è stata realizzata un’aula verde, in cui gli studenti delle scuole confinanti potranno far lezione.

“La parte più bella sarà quando le piante, l’erba e i germogli appena piantati si svilupperanno e faranno sì che questo diventi uno dei giardini più belli della città”, sono le parole del sindaco Zedda che chiudono la presentazione di un progetto particolarmente apprezzato dai cittadini cagliaritani.