Ammontano a cinque i salvataggi di rapaci in difficoltà da parte degli uomini del Corpo Forestale nell'ultima settimana nel Sud Sardegna, grazie alle segnalazioni dei cittadini.

Nelle campagne di Nurri è stato recuperato un pullo di gufo caduto dal nido a causa delle cornacchie che tentavano di predarlo. Sono invece tre i rapaci soccorsi che presentavano traumi da impatto. Si tratta di un'albanella reale recuperata a Senorbi, un falco di palude soccorso nel territorio di Guasila e una civetta portata in salvo a Nurri.

Tutti gli esemplari presentavano traumi alle ali, verosimilmente dovuto alla collisione con le linee elettriche, che rappresenta una delle cause di maggiore incidenza fra le cause di danno all'avifauna, principalmente rapaci.

Infine alla periferia di Cagliari è stato recuperato dai Forestali della stazione di Molentargius un giovane esemplare di falco pecchiaiolo, che presentava una lesione a un'ala.

Tutti i gli animali sono attualmente in cura al Centro Recupero Fauna selvatica dell'Agenzia Forestas. Dopo la degenza, qualora non sussistessero traumi permanenti, gli esemplari saranno reimmessi in libertà.