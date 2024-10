Proseguono gli appuntamenti natalizi a Castelsardo promossi dal Comune e dalla Pro loco. Il programma ha avuto inizio il 16 dicembre con i mercatini di Natale, curati anche dalle Amiche di Piazza, seguiti dall’esibizione del Coro di Nulvi.

Oggi 26 dicembre alle 17.00, in piazza Pianedda, è in programma uno spettacolo circense curato dalla ditta Vigliacci. Domani 27 dicembre alle 18.00, la cattedrale di Sant'Antonio Abate ospiterà “In die nodidas” con Maria Luisa Congiu ed Emanuele Garau Tra i canti che verranno proposti non mancheranno il famoso “Notte de Chelu” del poeta berchiddese Pedru Casu, o il brano ottocentesco “Celeste tesoro”, oltre che i noti canti internazionali quali “Adeste Fideles” e “Tu scendi dalle stelle”.

Venerdì 28 alle 21.00 nella chiesa di Santa Teresa, si esibiranno i “The Anointed Believers”, gruppo gospel di Atlanta composta da Michael Bolden (voce), Kenneth Bolden (voce), Sharmar Steven (voce), Ren Brown (voce), Demario Gresham (batteria e voce), Gavin Fanning (tastiere e voce) e Tevin Leaks (basso e voce).

Sabato 29 Piazza Nuova ospiterà il doppio spettacolo di doppio spettacolo di Federico Bassi, “Solo con Luna” (17.00 e 18.00).

Domenica 30 dicembre dalle 18.00 sempre in Piazza Nuova, sarà la volta di Shedan Fire Theatre, al secolo Sheila Suozzi e Daniele Migheli, con “Saman”.

Il 31 è il grande giorno del Capodanno a Castelsardo numero 18 che avrà il suo epicentro in Piazza Nuova. Si partirà alle 16.00 con la stazione mobile Radio Supersound. Alle 22.00 andrà in scena il live radiofonico Music Machine con Sandro Murru Kortezman e Matteo Bruni. La mezzanotte e l'anno nuovo saranno salutati con lo spettacolo pirotecnico dalle terrazze del Castello dei Doria seguito dal concerto di Gianna Nannini e il suo tour “Fenomenale”.