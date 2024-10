Sono 22 le persone multate domenica dalle forze dell'ordine in Sardegna, per non aver rispettato le ordinanze contro la diffusione del Covid-19. Fra loro anche cinque donne di Narbolia, una delle quali 92enne, sorprese dai carabinieri a prendere parte alla messa della domenica delle Palme nella chiesa di Santa Reparata.

Non sono volute mancare alla celebrazione officiata dal parroco don Roberto Carta.

Quattro delle donne presenti erano munite di mascherine e alcune di guanti, avrebbero seguito la messa sedute nei banchi rispettando le distanze. La quinta è invece arrivata al termine della funzione, portando con sé un rametto di palma da fare benedire.