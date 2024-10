Si è concluso intorno alle 18:30 di ieri, domenica 15 ottobre, un intervento di soccorso da parte dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna nei confronti di un cacciatore infortunatosi durante una battuta in località Figu Niedda, nel territorio comunale di Maracalagonis. L’uomo, G.V., 52 anni di Maracalagonis, ha riportato una sospetta frattura alla gamba che gli ha impedito di muoversi.

A chiamare i soccorsi intorno alle 16:00 sono stati alcuni amici con il quale l’uomo era in compagnia. Una squadra composta dai 4 tecnici delle Stazioni di Cagliari e Medio Campidano, supportati da altri 4, son partiti per raggiungere la località indicata e fornire soccorso all’infortunato.

La squadra ha provveduto a posizionarlo sulla barella portantina per trasportarlo fino alla strada sterrata, primo punto utile raggiungibile dai normali mezzi di soccorso, dove lo attendeva l’ambulanza del 118 con i volontari della Misericordia.

Si è trattato del secondo intervento di recupero svolto nella giornata di ieri: il primo ha visto impegnati i tecnici delle Stazioni di Nuoro e Ogliastra per un intervento congiunto tra CNSAS della Sardegna e i Vigili del fuoco per il soccorso di un arrampicatore infortunatosi nelle falesie in località S’Atta Ruia a Dorgali, il cui recupero è stato effettuato con il mezzo aereo dei Vigili del Fuoco di base ad Alghero. L’intervento è stato realizzato anche con l’importante supporto dei volontari della Croce Verde di Dorgali e si è concluso alle 13:30.