Ripuliamo il Poetto. La mareggiata dei giorni scorsi ha lasciato sulla spiaggia di Cagliari tanti rifiuti portati dal mare che hanno invaso l'arenile.

Così, quest’oggi, sabato 27 aprile 2019, nonostante il vento di maestrale, Paolo Truzzu e un gruppo di amici, hanno organizzato una giornata di pulizia straordinaria del Poetto. Dalla IV fermata davanti all’Emerson in avanti, per raccogliere la sporcizia.

Risultato? 50 sacchi stracolmi di ogni cosa, segno inequivocabile dei soliti “zozzoni”, consegnati poi alla De.Vizia che si occuperà di smaltire presso gli impianti autorizzati.

“Chi volesse essere dei nostri non deve far altro che presentarsi all'appuntamento armato di bustoni, guanti e buona volontà – aveva detto qualche giorno fa, Truzzu – e s ognuno di noi riempirà una busta, eviteremo che tutto ciò che l’acqua ha portato sull’arenile ritorni in mare. Alghe escluse, ovviamente”.

Primo tassello di una lunga campagna elettorale come futuro sindaco del capoluogo sardo? Può essere e l'idea originale ha comunque raggiunto l'obiettivo prefissato.