Con il semplice utilizzo di uno smartphone e della tecnologia QR-code, ed NFC, il cittadino potrà rivivere la storia di alcuni dei personaggi illustri che riposano nel Cimitero Monumentale. Grazie a questo servizio il cimitero Monumentale di Bonaria “riprenderà vita” offrendo alle persone un’ esperienza nuova ed unica nel suo genere, attraverso un itinerario culturale di riscoperta della storia e delle tradizioni della propria terra. Il sito è www.cimiterobonaria.it

STORIA E TECNOLOGIA. I Cimiteri Monumentali sono un patrimonio culturale di inestimabile valore che troppo spesso, con il passar del tempo, vengono ignorati o non sufficientemente valorizzati. Diventa perciò fondamentale recuperare il rapporto tra la città ed il “camposanto”, stimolando una relazione attiva e coinvolgente. Il visitatore vivrà un’esperienza unica, in cui il fascino, la memoria e la cultura si fonderanno e prenderanno vita grazie alla tecnologia. L'iniziativa è stata illustrata questa mattina dal primo cittadino, Massimo Zedda e dall'assessore ai Servizi Demografici, Danilo Fadda: l'obiettivo è far rivivere e valorizzare il patrimonio storico delle tombe del camposanto di Bonaria di coloro che in più di mezzo secolo hanno delineato il patrimonio culturale della città.