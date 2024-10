“Alcuni cittadini mi hanno mandato alcune foto delle condizioni di abbandono in cui versa il monumentale cimitero di Bonaria di Cagliari. Erano molto dispiaciuti, delusi ed arrabbiati. Hanno approfittato della giornata festiva per andare a trovare i loro cari e lo spettacolo che si son trovati di fronte è indecente. Erba alta, sterpaglie e rifiuti che circondano le tombe dei defunti. Segno di disattenzione. che rendono la visita un dolore continuo. E' triste vedere uno dei cimiteri monumentali più belli d'Italia ridotto in questo stato di degrado. Mi auguro che il Comune si attivi immediatamente per ridare lustro a questo luogo tanto amato dai cagliaritani. Meno parole più fatti”.

Lo ha reso noto Valerio Piga, portavoce Arrosa Collettivo, pubblicando alcuni scatti fotografici che rendono davvero meglio il degrado a Bonaria.