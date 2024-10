Si è riunita, stamattina, la commissione cimiteriale di Alghero presieduta da Christian Mulas (Fratelli d’Italia). Tra i temi affrontati, il problema del decoro e la sistemazione del verde dell’ingresso che, per il presidente, “Deve essere al più presto riqualificato per garantire al Cimitero la dignità e rispetto che merita”.

Le proposte presentate da Mulas, la sistemazione i chioschi che garantiscono il servizio per la vendita dei fiori, il posizionamento di diverse panchine all’interno del Campo Santo per garantire una sosta agli anziani, la riqualificazione del verde e decoro pubblico, e la riattivazione del mezzo porta-feretro e di quello di cortesia per garantire agli anziani un servizio di trasporto.

All’Amministrazione Conoci sarà proposto la fornitura di scatole di cortesia a tutti i chioschi dove il pubblico potrà in anonimato scrivere proposte o segnalazione per migliorare il servizio cimiteriale.