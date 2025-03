Due perturbazioni sono in arrivo nei prossimi giorni, portando un cambiamento metereologico repentino sull’Italia, secondo Lorenzo Tedici, meteorologo di www.iLMeteo.it, ha fatto questa previsione, sottolineando che l'anticipo della primavera subirà una rapida trasformazione. Attualmente, il Paese gode ancora del sole con temperature che raggiungono o superano i 20°C in molte zone: i luoghi più caldi includono Firenze, Oristano, Genova, Napoli e Roma. Nonostante le fresche albe, il caldo si farà sentire durante il giorno.

A partire da giovedì, la situazione cambierà su Sardegna e Sicilia, a causa di un ciclone proveniente dalle Canarie. Questo maltempo, che ha già causato alluvioni locali a Gran Canaria e piogge torrenziali tra Spagna e Marocco, si estenderà alla nostra penisola: giovedì sera ci saranno piogge nel Cagliaritano, seguite dal diffondersi del maltempo sulla Sardegna centro-meridionale e su gran parte della Sicilia durante la notte. Le piogge si sposteranno verso Est venerdì mattina, con solo piovaschi previsti sabato lungo la fascia ionica e tempo stabile altrove.

Nel frattempo, il sole continuerà a splendere sulla Penisola, interrotto solo da nuvole sempre più dense e dall'arrivo della Sabbia del Deserto, che potrebbe tingere il cielo di tonalità giallognole in un contesto asciutto. I venti caldi nordafricani e moderati di Scirocco porteranno anche velature sabbiose sahariane con sé. Domenica, un peggioramento più significativo inizierà a condizionare buona parte della prossima settimana: forti piogge colpiranno la Liguria nel pomeriggio, estendendosi poi su tutto il Nord-Ovest, mentre nevicate abbondanti sono attese sulle Alpi sopra i 1900 metri, scendendo gradualmente a quote inferiori durante la serata.

Le previsioni di Arpas Sardegna

Previsioni per la serata di oggi, mercoledì 5 marzo: cielo irregolarmente nuvoloso a sud e a est con possibilità di locale pioviggine in serata; poco nuvoloso altrove; venti in prevalenza deboli dai quadranti orientali, forti sulle coste sud-occidentali e sulle Bocche di Bonifacio; mari generalmente mossi; molto mossi a sud-ovest.

Previsioni per domani, giovedì 6 marzo: cielo generalmente nuvoloso in mattinata, molto nuvoloso dal tardo pomeriggio, specie a sud e a est dove saranno possibili locali deboli piovaschi o rovesci, in intensificazione in serata, in particolare sui rilievi meridionali; temperature minime in aumento, massime stazionarie o in lieve calo; venti in prevalenza deboli dai quadranti orientali, forti sulle coste sud-occidentali e sulle Bocche di Bonifacio; mari mossi o molto mossi, specie sui settori meridionali.

Previsioni per venerdì 7 marzo: cielo molto nuvoloso con precipitazioni da isolate a sparse in mattinata, anche a carattere di rovescio o temporale, più insistenti sui rilievi meridionali e orientali con cumulati localmente moderati, in attuazione dal pomeriggio, specie a ovest; temperature minime in aumento, massime stazionarie; venti in prevalenza deboli dai quadranti orientali, forti sulle coste sud-occidentali e sulle Bocche di Bonifacio, in attenuazione serale; mari generalmente molto mossi.

Tendenza per i giorni successivi: le giornate di sabato e domenica saranno caratterizzate da cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con addensamenti maggiori sui rilievi, dove saranno probabili deboli precipitazioni sabato, specie a est; domenica precipitazioni probabili in serata, specie su zone centro-settentrionali. Le temperature minime saranno in calo sabato e in aumento domenica; le massime saranno in aumento in entrambi i giorni. I venti soffieranno deboli, prevalentemente dai quadranti orientali con locali rinforzi da sud-est domenica. I mari saranno generalmente mossi.