Sono stati tutti assolti gli imputati del processo di primo grado per l’alluvione che nel 2013 aveva causato in Gallura 10 morti. A leggere la sentenza, nel tardo pomeriggio di oggi, il presidente del Tribunale di Tempio Pausania Gemma Cucca.

Il processo ha voluto fare chiarezza sulla vicenda delle sei persone che persero la vita a Olbia e delle quattro morte ad Arzachena, altri tre precipitarono con l’auto a Monte Pino.

Il pm Domenico Fiordalisi aveva chiesto tre anni e sei mesi per il sindaco di Olbia Gianni Giovannelli, tre anni per il primo cittadino di Arzachena, Alberto Ragnedda, 3 anni per il capo della Protezione civile di Olbia, Giuseppe Budroni, e 3 anni e 10 mesi per il capo dell'ufficio tecnico del capoluogo gallurese, Antonello Zanda.

L’assoluzione era stata invece richiesta per il dirigente comunale olbiese Gabriella Palermo, e per il dirigente della ex Provincia Olbia-Tempio, Federico Ceruti Ferrarese.

Rabbia, in aula, fra i parenti delle vittime alla lettura della sentenza: "Vergogna – hanno urlato all’indirizzo degli imputati – avete questi morti sulla coscienza".