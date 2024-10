Sono state numerose le segnalazioni al Numero Unico di emergenza 112 in merito alla presenza di una persona che pedalava sulla SS 131 intorno al km 84, tratto di strada extraurbana principale dove è vietato il transito di biciclette.

Due agenti della Questura di Oristano si sono immediatamente recati sul posto accertando la presenza di un uomo in bicicletta in stato di ebbrezza alcolica, impegnato in quel momento a saltare pericolosamente un guardrail. I poliziotti, dopo averlo messo in sicurezza, si sono preoccupati di contattare una persona di fiducia, affinché l’uomo, sanzionato per le violazioni commesse, venisse condotto presso la propria abitazione.

Una ulteriore segnalazione ha riguardato la presenza di una giovane donna in stato confusionale, che si aggirava a piedi sulla Statale, a pochi chilometri di distanza dal luogo del precedente intervento. Gli operatori della Polizia stradale, dopo aver messo in sicurezza la donna e averla rassicurata, hanno contattato il 118. La donna è stata quindi trasportata presso al pronto soccorso; gli operatori hanno poi rintracciato e fatto arrivare sul posto i familiari della giovane.

In entrambi i casi il tempestivo intervento della Polizia ha evitato gravi conseguenze non soltanto a carico delle persone coinvolte, ma anche scongiurato gravi eventi infortunistici.