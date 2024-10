Un ciclista è stato investito da un'auto mentre percorreva in bicicletta l'area industriale di Tossilo.

E' successo in tarda mattinata, a un paio di chilometri da Macomer. L'uomo, originario di Sassari, è stato trasferito con l'elisoccorso in ospedale, dove è stato ricoverato in codice rosso.

Nonostante le diverse ferite riportate, le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.