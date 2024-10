Un ciclista milanese di 68 anni, Giordano Brunetti, è stato travolto e ucciso da un'auto, questa mattina intorno alle 11, mentre percorreva in sella alla sua bici la galleria tra Jerzu e Tertenia, sulla Statale 125, in località Is Quaddazzonis.

Il pensionato, in vacanza a Tertenia, è stato subito soccorso dal conducente della Renault Clio che lo ha investito, un anziano di 78 anni del luogo, che ha chiamato ambulanza e carabinieri. Immediato l'arrivo del 118 che ha trasportato il ferito all'ospedale di Lanusei, dove però è giunto ormai privo di vita.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Tortolì e i carabinieri della compagnia di Jerzu, ora impegnati nel ricostruire la dinamica dell'incidente per accertare eventuali responsabilità: circolare in galleria, infatti, è vietato per le due ruote.