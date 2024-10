"Ancora una volta la Comunità dei sindaci e degli amministratori sardi dimostra attaccamento alle istituzioni e sensibilità nel soccorrere il paese di Bitti, ora in grande sofferenza. Dai paesi più vicini a quelli più lontani giungono e sono giunte donazioni, aiuti e iniziative a favore della nostra comunità. Tutto ciò ci rende orgogliosi di partecipare alla grande famiglia del sistema degli Enti Locali della Sardegna". Così il sindaco di Bitti, Giuseppe Ciccolini.

"Consapevoli delle enormi difficoltà che devono attraversare i comuni e i loro cittadini, già pesantemente provati dalla crisi, apprezzo ancora di più il grande sacrificio fatto per destinare fondi di bilancio verso la nostra emergenza - aggiunge il primo cittadino del paese alluvionato -. Tale operazione di solidarietà ha superato ogni genere di ostacolo: da quelli fisici, dovuti alla lontananza, a quelli culturali, legati a vecchie e desuete abitudini di campanile. Non sarò mai abbastanza riconoscente per questa straordinaria attenzione che spero di poter ricambiare in occasioni più liete e felici. Grazie a tutti i sindaci e al presidente di Anci Sardegna, Emiliano Deiana. La comunità di Bitti vi sarà sempre grata".