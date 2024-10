È stato presentato questa mattina “Cibus Loci”, il fine settimana interamente dedicato al grano e ai pani di Sardegna che avrà luogo sabato 15 e domenica 16 dicembre a Ozieri.

Il progetto, cofinanziato da Camera di Commercio del nord Sardegna e Fondazione di Sardegna, si rifà al bando 2018 di "Sviluppo Locale” e ha tra gli obiettivi prioritari la promozione dell'economia locale, la diffusione di una cultura alimentare di elevato profilo qualitativo e orientata all’utilizzo di produzioni locali, a km 0 e biologiche, la condivisione con il pubblico della cultura alimentare sarda per rafforzare l’appeal del territorio nei confronti di alcuni target di consumo turistico particolarmente attratti dall’offerta enogastronomica di qualità e legata alle tradizioni locali.

Alla presentazione hanno preso parte la presidente di Promocamera, Maria Amelia Lai, ill sindaco di Ozieri, Marco Murgia e il segretario della Camera di Commercio di Sassari, Pietro Esposito.

Particolarmente interessante si preannuncia il convegno-evento dal titolo “Dal campo alla tavola: grano e pani di Sardegna” che si terrà nel Polo Museale del Convento delle Clarisse.

Spazio anche per la prima rete ‘etica’ della filiera del grano e la presentazione di un caso aziendale di valorizzazione di una delle fasi produttive legate ai pani tradizionali: iniziando dalla coltura, passando per la produzione pani tradizionali per poi giungere fino alla distribuzione.

Inoltre sarà allestita e inaugurata la mostra itinerante sui pani tradizionali del Nord Sardegna avrà sempre come riferimento il Polo Museale del Convento delle Clarisse ad Ozieri nel corso delle due giornate dell'evento.

Previsti anche dei laboratori di panificazione e lavorazione artistica/artigianale di pani tipici legati al vissuto quotidiano ed a momenti e ricorrenze, rivolti agli studenti di Ozieri e dei comuni limitrofi, sia durante le due giornate dell’evento, ma anche per un periodo successivo, così come per la mostra che potrà essere visitata anche durante le festività.