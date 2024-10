Promuovere i valori della tradizione alimentare e l’importanza di alcuni prodotti ‘tipici’ sia dal punto di vista della valenza nutrizionale che per il contenuto culturale.

Nasce così "Cibus Loci", il progetto cofinanziato da Camera di Commercio del Nord Sardegna e Fondazione Sardegna, che si rifà al bando 2018 ‘Sviluppo Locale’.

Tra gli obiettivi principali del progetto, quello di promuovere lo sviluppo dell'economia locale mantenendo vivo il patrimonio culturale legato alla tradizione alimentare regionale e la diffusione di una cultura alimentare di elevato profilo qualitativo e orientata all’utilizzo di produzioni locali, a km 0 e biologiche.

Tra gli appuntamenti previsti a sostegno del progetto il primo evento è stato quello dello scorso fine settimana dedicato ai pani nuziali tradizionali inserito nella vetrina della ‘Fiera del Wedding’ con uno spazio espositivo, curato dall’Associazione ‘La cucina delle Matriarche’.

Sabato 15 e domenica 16 dicembre, il Polo Museale del Convento delle Clarisse a Ozieri ospiterà il Convegno-evento intitolato “Dal Campo alla Tavola. Grano e Pani di Sardegna”.

La stessa location ospiterà, sempre nell’arco delle due giornate, l’ allestimento e l'inaugurazione della mostra itinerante sui pani tradizionali del Nord Sardegna, sempre presso il Polo Museale del Convento delle Clarisse ad Ozieri nelle due giornate dell'evento.

Ad arricchire il programma anche i laboratori di panificazione e lavorazione artistica/artigianale di pani tipici legati al vissuto quotidiano ed a momenti e ricorrenze, destinati agli studenti di Ozieri e dei comuni limitrofi, sia durante le due giornate dell’evento, ma anche per un periodo successivo, così come per la mostra che potrà essere visitata anche durante le festività.