Tantissimi fiori, tantissima gente, nella basilica di Sant’Elena, gremita come non mai questo pomeriggio per i funerali del giovane portiere: impossibile rimanere dentro, tantissime persone sono rimaste fuori ad aspettare e a dare l’ultimo saluto a Marco Cogoni.

All'uscita della bara, i palloncini con tre colori, il bianco, il rosso e il blu, quasi a significare l'ultimo abbraccio al piccolo Campione.

A don Alfredo Fadda è spettato il duro ‘compito’ di trovare parole di conforto durante l’omelia, per cercare di alleviare quel tristissimo e comprensibile dolore dei genitori, dei parenti e dei tantissimi amici di Marco: a rivolgere una preghiera, ad accompagnare per l’ultima volta il viaggio del povero ragazzo, c’era, tra i tanti anche l’ex rossoblù Luìs Oliveira, le giovanili del Cagliari, del Muravera e del Sant’Elena, oltre a centinaia di conoscenti che gli volevano un bene dell’anima.

Un sorriso d’oro, un viso da bravo ragazzo, con la passione per lo sport, per il calcio: sono tantissimi i post sulla bacheca di facebook di Marco di amici che hanno voluto unirsi al cordoglio per la prematura scomparsa del loro Campione.

Sei e sarai sempre il mio ed il nostro super eroe! La nostra famiglia sportiva, con tutti i genitori e i tuoi compagni oggi si è unita e compattata nel tuo ricordo. Buon viaggio Marco #numero1

Ricorderò per sempre quando Mr Mondo Mameli ti portava come esempio ai portierini della scuola calcio, perchè oltre ad essere un bravissimo portiere sei stato un ragazzo eccezionale....sempre disponibile....ancora stento a crederci!!! Rimarrai per sempre nei nostri cuori.....Riposa in Pace Marcolino.....🙏 💔

Tragedia che non ti aspetti,il dolore è immenso , Marco mi ricorderò per sempre dei momenti che ci hanno accompagnato durante la tua crescita ,da quando eri piccolissimo 😭 e quante risate.....poi il sogno di diventare portiere e le partite in spiaggia dove eri già una potenza ❤️ le prese in giro per L' Inter 😂 e il tuo super percorso nel Cagliari calcio,dove eravamo orgogliosi di te❤️ il Torneo alla Palma dove eri stato il protagonista in positivo,per continuare ultimo percorso da Juniores ❤️ oggi ancora non riesco a realizzare appieno siamo distrutti ma sai che sarai sempre con noi ,amore di Zio Alfo e Zia Conci

na delle tantissime nostre serate e cazzate.. ridendo bevendo e dicendo cazzate 😭💔😭 ti voglio ricordare per sempre così e questo nn è un addio ma un arrivederci amore mio ❣️😇😭 ti porterò stampato per sempre nel mio cuore al fianco di Luca ormai sarete già giocando a pallone assieme e ridendo come facevamo sempre 😭😭💔💔 mi manchi di già nn ci voglio ancora credere con il cuore a pezzi 😭💔😭 ci faremmo tutti forza per te e andremmo avanti 😭 ANGIOLETTO MIO ARRIVEDERCI

Dio tu dici che i figli sono in prestito! Quando ai bisogno di un Angelo te lo riprendi, ma sai dio che una mamma muore allo stesso istante che il figlio non c'è più. Per questo ti chiedo aiuta la mamma a reagire e avere forza di andare avanti., ora sei diventato un Angelo per tutti ciao Marco Cogoni💗💗💗ti ricorderò sempre col tuo bel sorriso

Ricordo ancora che rimanemmo stupiti dalla tua maturità e dalla tua sicurezza nel gestire i compagni della difesa. Non eri altissimo ma volavi come se lo fossi. Forte, attento e reattivo. Un bel portiere veramente. Purtroppo non riuscimmo ad averti con noi, anche se ci sarebbe piaciuto tanto. Ed anche a te sarebbe piaciuto fare un esperienza con noi, questo l'ho sempre saputo. Rimarrai uno di quei giocatori che si desiderano, si rincorrono ma non si riescono mai a prendere, perché sono fortemente contesi, contesi dagli dèi. Continua a volare alto Marco, sempre di più

Ti ho conosciuto dentro il campo da avversario e fuori da amico .....fuori ci siamo conosciuti tramite altri amici e anche se ci siamo conosciuti per poco eri e rimarrai sempre un bravissimo ragazzo .... riposa in pace cogo 😔❤️ Marco Cogoni

Noi non eravamo semplici amici, noi eravamo qualcosa di più ,certe cose ti cambiano ,ricordo la tua spensieratezza ,il tuo carattere difficile ma che per un fratello avresti fatto qualunque cosa ,insieme ne abbiamo passate tante ,in campo eri una sicurezza, il nostro numero 1, ricordo la nostra felicità alla prima da titolari dove avevamo vinto ,io avevo fatto gol e tu eri stato nominato uomo partita , ricordo i nostri sogni i nostri progetti ,ricordo la festa sullo yacht che tanto desideravi fare , ricordo quell’estate a Solanas che è stata la miglior estate di sempre ,avevamo un rapporto indescrivibile, eri il mio vicino e vivevamo praticamente insieme , sei e sarai per sempre una pezzo di vita , un pezzo di me.

Ti piaceva volare ma non dovevi volare via così ...

Buon viaggio fratello mio ,riposa in pace ,per sempre con me ,per sempre nel mio cuore ,per sempre fratello. Sei il mio angelo.