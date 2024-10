I soccorritori hanno tentato di rianimarlo, trovandolo accasciato a terra, in una strada di Londra. Purtroppo non c’è stato nulla da fare, così il giovane olbiese, Omar Arrigoni, è morto per un malore improvviso e fatale.

Un bravo ragazzo, sempre sorridente, che aveva lasciato la Sardegna per il lavoro, quello che lo appassionava da tempo. A Olbia chi lo conosceva lo ricorda come un giovane positivo, entusiasta della vita, grande cordoglio per la sua prematura scomparsa.