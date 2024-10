Il triste annuncio l'ha dato Tony Live, Antonio La Terza, storico animatore di eventi e serate dei locali dell'hinterland: "Fortunato era l’immancabile protagonista delle serate cagliaritane del karaoke. Tutti lo conoscevano per la sua passione del canto, A chi non sarà mai capitato di incontrarlo? Ricordo indelebile dei locali nei primi anni 2000 dove lui non mancava mai. Come il Robinson Crusoe di via Pola, lo Zibro di via Mameli, il Donegal, il Cheyenne, il Movida e tantissimi altri locali e operatori del settore che non possono non ricordarlo nelle sue immancabili e ironiche battute diventate dei veri e propri tormentoni. Ciao fortunato Buon viaggio”. I funerali hanno avuto luogo nel pomeriggio, nella parrocchia Santa Annunziata nel Corso Vittorio Emanuele a Cagliari.