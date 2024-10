E’ il giorno dei funerali dell’amato conduttore televisivo scomparso prematuramente all’età di 60 anni. Anche Radio Golfo degli Angeli, la storica emittente radiofonica e tutta la Sardegna piange Fabrizio Frizzi: “Lo ricordo ai primordi della sua carriera – dice Renato Perra, fondatore della Radio – esattamente nel 1977, quando inserito nel mio palinsesto radiofonico, grazie ad un vecchio circuito del quale non ricordo più il nome, è stato amato da tutti Voi come speaker sui94.100 infm. Siamo sempre rimasti in contatto telefonico, anche durante le scorse feste. Quando mi chiamò, restai attonito per il gentile e delicato ricordo che ebbe nei miei confronti. Persona leale e corretta. Ciao Fabrizio. Sei e sempre resterai un nobile, malgrado la non discendenza Salica". Renato Perra, Radio Golfo degli Angeli.