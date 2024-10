Passato il Natale si pensa ora a come festeggiare il Capodanno.

Per salutare questo lungo e affannoso 2013, nonché accogliere con fiducia il nuovo anno, la città di Alghero ha organizzato una serata di musica chiamando una delle rock band più seguite e apprezzate nel nostro Paese: i Negrita.

Il gruppo sarà anticipato nelle esibizioni da due band locali, Donna Sanna e Mister Wine, (dalle ore 22.00 alle 00.00) e dallo spettacolo pirotecnico che inizierà allo scoccare della mezzanotte.

La manifestazione sarà organizzata presso la banchina dogana e il molo di sopraflutto. Affinché il tutto si possa svolgere nel migliore dei modi e in sicurezza, il comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, Mirko Orrù, attraverso una delibera consultabile sul sito istituzionale di questo Comando, alla pagina www.guardiacostiera.it/alghero, nella sezione “Ordinanze”, rende noti i divieti di circolazione sia via terra che via mare nell’area del porto per i giorni prima di Capodanno, per il 31e i giorni seguenti.

Si riporta qui di seguito stralcio della delibera.

1. Dal giorno 27 dicembre 2013 al 02 gennaio 2014 I'area oggetto dei lavori di messa in opera ed allestimento di attrezzatura pirotecnica e successiva bonifica sarà interdetta. 2. ll 31 dicembre 2013 dalle ore 22.00 fino a termine spettacolo, l'area a terra più

esattamente Molo di Sopraflutto del Po(o di Alghero e sui moli e pontili ad esso prospicienti, per un raggio pari a 200 metri dal luogo ove vengono ubicati itubi di lancio, come meglio descritto nella planimetria alìegata alla presente ordinanza per farne parte integrante, sarà interdetta con l'impiego di transenne amovibili/nastro retroriflettente, pertanto sarà vietato:

a) transitare, fermarsi o sostare con qualunque veicolo; b) transitare e sostare a piedi all'interno dell'area suddetta; c) svolgere qualunque attività comunque connessa alla movimentazione di merci o altra

attività portuale.

3. Gli automezzi, le persone e le unità in navigazione in transito in prossimità dei limiti esterni all'aree d'interdizione devono procedere prestando particolare attenzione alle segnalazioni del personale ìn servizio di polizia, adottando ogni eventuale misura aggiuntiva suggerita dalle regoìe di comune prudenza e buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

-2-Art.2 - lnterdizione dello specchio acqueo

1. Dalle ore 22.00 del 31j22013 fino al termine della manifestazione in parola, nello specchio acqueo interessato dal lancio di fuochi artificiali, di forma circolare, con raggio di 200 metri dal centro della manifesiazione pirotecnica, come meglio indicato nella planimetria allegata alla presente ordinanza per farne parte integrante, è vietata:

a) la navigazione, l'ancoraggio e la sosta di