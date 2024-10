Prima è stata spacciata per Creta, poi per una spiaggia siciliana e ora per Malta. Cala Goloritzè non trova pace. La foto della splendida spiaggia di Baunei con la scritta Malta è stata pubblicata su Facebook da “ScuolaZoo Experience”, un nuovo format di viaggio dedicato a ragazzi e ragazze tra i 19 e i 26 anni.

Foto che non è passata inosservata, anche questa volta, all'occhio vigile del sindaco Salvatore Corrias.

“Buonasera – scrive nei commenti sotto lo scatto pubblicitario – sono il sindaco di Baunei, sulla cui giurisdizione ricade la cala di Goloritzè, la cui immagine è stata da voi impropriamente utilizzata qui, per promuovere Malta come meta della vostra proposta di viaggio. Vi ho scritto in privato, informalmente, e vi scrivo ora, in questa sede, pubblicamente, chiedendovi di porre rimedio a quello che vogliamo credere sia solo un refuso, nel rispetto nostro, del nostro territorio e della sua immagine, e ad ossequio di una comunicazione onesta e corretta che non potrà che onorare la vostra professionalità”.