Stefania Gattu, Assessore alla Cultura del Comune di Orune, ha risposto con questo messaggio ricco di significati alla riflessione aperta di Giuliano Marongiu e pubblicata ieri mattina da Sardegna Live.

"Non fori ma fiori è lo slogan che è nato in occasione di Cortes Apertas 2015. La felicità per aver calcato le prime pagine dei quotidiani dell'isola con un bellissimo messaggio positivo era alle stelle. Con questi fiori abbiamo voluto sottolineare con tutta la nostra forza la necessità di SERENITA' e POSITIVITA', volevamo e VOGLIAMO il DIRITTO di non dimenticare nulla ma andare avanti, avere la possibilità di costruirci un futuro colorato.

Il giornalista della Rai in occasione del Giro, importante vetrina di promozione culturale del territorio, invece di parlare dell'arte di Bonaria Manca e del premio internazionale a lei attribuito, dell'Orune di Colombi e sparvieri del premio nobel Grazia Deledda, del grande Antonio Pigliaru, dell'Orune di Carlo Levi, dei numerosi siti archeologici, del conosciutissimo pozzo sacro Su Tempiesu, dell'alta percentuale di laureati e di tante altre note culturali del nostro paese, ha calpestato e distrutto il nostro giardino e ha lasciato i fori nudi e crudi.

Provate ad immaginare come ci si sente, non c'è bisogno che vi descriva i nostri sentimenti. Chiediamo che il Giornalista si scusi pubblicamente per mezzo sempre della tv di stato e che non si occupi più di lavori, di impegni che non sono alla sua altezza, raccontare della Sardegna e parlare della sua Cultura non è per tutti.

Questa è soltanto una piccolissima parte di una lunga riflessione che abbiamo iniziato il 06/05/2017 e che ci porterà a rialzarci per l'ennesima volta con determinazione e Cultura della positività sempre! Grazie"