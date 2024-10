L’evento ChocoMoments Fabbrica del Cioccolato è tornato a Iglesias dopo ben 2 anni causa effetti del Decreto Natale, che aveva imposto il blocco degli eventi fino alla fine dello scorso gennaio.

La festa più golosa dell’anno si svolgerà stavolta in piazza Quintino Sella oggi 11 febbraio, domani 12 e domenica 13 per un’edizione speciale in occasione di San Valentino.

Oltre tante squisitezze che farebbero abbandonare la dieta anche alla persona con la forza di volontà più solida, come le praline, le tavolette, gli abbinamenti con la frutta e i marshmallow, il cioccolato in ogni gusto e letteralmente in ogni forma, perché ci sono scarpe, cellulari, caffettiere, animali realizzati in cioccolato, le golose creme spalmabili, le fantastiche creme di liquore al cioccolato, anche tanti progetti interessanti in programma.

Uno di questi è il laboratorio per bambini chiamato Choco Baby, aperto ogni pomeriggio dei tre giorni, dalle ore 15,30 alle 17,30, i cui i più piccoli potranno sbizzarrirsi con la fantasia e la creatività per realizzare deliziosi cioccolatini con tutta l’attrezzatura necessaria: grembiulini, guanti, cappellini e gli attrezzi da lavoro. Il costo è di 5 euro, non è necessaria la prenotazione e dura circa 15 minuti.

Assolutamente da non perdere, nella giornata di sabato alle ore 18, la realizzazione della tavoletta da Guinness dei primati lunga ben 30 metri!

Sardegna Live stamattina era presente durante la mostra mercato del cioccolato artigianale e ha aperto i suoi microfoni a chi sta dietro le bancarelle e del cioccolato ne ha fatto un lavoro, oltre che una passione:

“Si tratta unicamente di cioccolato artigianale, realizzato da noi con le nostre mani e il nostro cuore. La passione per il cioccolato è nata dalla voglia di stare in mezzo alla gente, perché il cioccolato è vario, e ogni gusto accontenta un po’ tutti e lega, unisce molto. C’è veramente da sbizzarrirsi, il cioccolato è buono da mangiare, bello da regalare, e divertente da creare”.

L'evento è organizzato in collaborazione con la Pro Loco di Iglesias e il Patrocinio del Comune di Iglesias.