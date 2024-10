Si trovava con la moglie nella piazzetta Raffaele Piras, a Quartucciu. Fra le braccia teneva il figlio neonato di due mesi, quando il piccolo è improvvisamente morto. Un dramma per ora inspiegabile quello avvenuto ieri nella cittadina sarda.

L'episodio in tarda serata. Quando sul posto è arrivata l'ambulanza del 118, i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. L'incommensurabile dolore dei giovani genitori e lo choc di un'intera comunità.

La salma del bimbo è stata trasferita all'Istituto di medicina legale di Monserrato. Adesso verranno effettuati gli accertamenti per risalire alla causa del decesso e il medico legale dovrà verificare se all'origine dell'improvvisa morte vi sia una qualche patologia. 

L'ipotesi è che il piccolo sia deceduto per una malformazione congenita, oppure per un malore anche legato al caldo torrido.

AGGIORNAMENTO - Intanto, dalle ultime informazioni apprese e secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Quartu Sant'Elena, la tragedia è avvenuta intorno alle 22:30. Il padre, di 35 anni, e la mamma di 33, con i nonni del piccolo si trovavano in piazza per prendere un po' di fresco vista la giornata torrida. La mamma lo stava allattando, quando il piccolo ha perso i sensi.

I genitori hanno cercato di rianimarlo, in loro aiuto sono arrivate altre persone che si trovavano in piazza e hanno praticato le manovre di rianimazione. Pochi istanti dopo è arrivata anche l'ambulanza del 118, che già si trovava in zona. I medici hanno tentato in tutti i modi di rianimare il piccolo, ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono poi arrivati i carabinieri della Compagnia di Quartu che si stanno occupando del caso.

Il pubblico ministero di Cagliari, Andrea Vacca, affiderà l'incarico al medico legale Roberto Demontis per l'autopsia.