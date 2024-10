Erano le 18 di oggi, 25 ottobre, quando i carabinieri della stazione di Cagliari Villanova, unitamente al nucleo radiomobile della Compagnia carabinieri di Cagliari, sono intervenuti in viale Colombo di fronte all’istituto Alberti.

All’interno di un cortile privato, infatti, un cittadino segnalava che dentro la propria roulotte si trovava un uomo riverso che non dava segni di vita. I militari intervenuti hanno così rinvenuto il corpo dell’uomo il cui decesso è stato constatato poco dopo dai sanitari del 118, anch’essi intervenuti.

Le indagini sono tuttora in corso. Le cause del decesso non sono state constatate, ma allo stato si escludono responsabilità terze.