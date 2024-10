L’Arst fa sapere che “in relazione all'ordinanza della Provincia di Nuoro che chiude al traffico la provinciale Desulo-Fonni, considerato che verrà chiusa dopo le 7:00, il servizio autobus al mattino per Nuoro e per Sorgono sarà regolare”.

“Al pomeriggio nella giornata di lunedì, 14 novembre, non ci saranno disagi per gli studenti che studiano a Tonara e Sorgono, in quanto dedicheremo un autobus apposito da Sorgono per Desulo. Invece, gli studenti o i passeggeri che si sono recati a Nuoro il mattino del 14 possono utilizzare per rientrare l'autobus delle ore 13,15 Nuoro-Isili e dovranno scendere necessariamente a Montecorte da dove potranno proseguire per Desulo con mezzi privati”, spiega l’Arst.

“Inoltre – continua - passeggeri da Nuoro potranno eventualmente utilizzare l'autobus Nuoro-Cagliari delle 14:05 anche in questo caso dovranno scendere necessariamente a Montecorte da dove potranno proseguire per Desulo con mezzi privati”.

Sempre nella giornata di lunedì 14 saranno interrotti per Desulo tutti gli altri servizi diretti o provenienti da Fonni.