La segretaria territoriale del sindacato Fsi-Usae, Beatrice Mura, interviene in merito alla chiusura del laboratorio analisi dell'ospedale Delogu di Ghilarza.

Di seguito la nota stampa attraverso la quale vengono sottolineate perplessità, disagi per i pazienti e soprattutto tempi lunghi.

"Soppressione Laboratorio analisi di Ghilarza.

La scrivente O.S., facendo seguito alla nota del Direttore del Laboratorio Analisi Aziendale del 13/07/2018 relativa alla riorganizzazione della attività del Servizio di Laboratorio presso la sede di Ghilarza e conseguentemente ai laboratori anche di Bosa e di Oristano, segnala le gravi criticità che si sono venute a creare e che si continueranno a creare da oggi in poi in base alle decisioni prese in merito alla questione.

Essendo già stati messi in atto con precedenti note, interventi di riorganizzazione, creando non poche difficoltà, come la sospensione della Guardia notturna interospedaliera, la sospensione della Pronta disponibilità notturna dei dirigenti sia nel PO di Bosa che in quello di Ghilarza, sospensione della validazione dei referti notturni con firma del dirigente, ma solo visione degli esami ai medici dei reparti, si vuole evidenziare, la gravissima carenza soprattutto del personale Dirigente e la gravità lavorativa in cui versa il personale Tecnico, che si trova a dover sopperire le notevoli criticità venutasi a creare, con un aumento importante del rischio di errore clinico ed incidendo sulla qualità della vita di lavoro e comportando un aumento del rischio di stress correlato.

Si segnala, l'attuale precaria situazione dei laboratori analisi nella Assl di riferimento. - dichiara la Segretaria Territoriale e Regionale della FSIUSAE Beatrice Mura, dovuta alla grave carenza di personale tecnico e dirigenziale, per la quale è necessario e urgente un intervento atto a salvaguardare e tutelare il diritto alla salute dei pazienti, diritto imprescindibile, e dei dipendenti che, viste le pesanti condizioni lavorative, non riescono a garantire appieno un'assistenza idonea e congrua a tutti gli utenti ed al servizio in cui operano.

Si vuole segnalare che nel Laboratorio analisi del PO San Martino di Oristano, i tecnici di laboratorio biomedico coprono il servizio notturno da soli, in quanto sospesa la guardia attiva di tipo medica, senza la validazione dei referti, ma solo visionando i risultati nei reparti, ponendo sotto stress i lavoratori che si trovano a dover sopperire a tutte le richieste che pervengono da tutta la Provincia di Oristano, azione che merita

un'attenta rivisitazione da parte della Direzione ATS, noi come OS saremo affianco dei lavoratori per sostenerli e non fargli perdere anche la dignità professionale.

Chiediamo un intervento immediato, con la assunzione di personale dirigente per garantire i livelli minimi di assistenza, e del personale tecnico che si trova a dover agire, nonostante portatore di capacità e competenza, da solo durante le ore notturne, mentre durante le ore diurne deve essere prevista la figura dirigenziale, forse c'è qualcosa che ci sfugge.

La Organizzazione Sindacale, vuole segnalare che l' interruzione del Servizio di Laboratorio Analisi di Ghilarza, avrà delle ripercussioni negative su tutto il territorio del Guilcer dichiara la Segretaria Beatrice Mura- portando ad inevitabili tempi di allungamento dei risultati di laboratorio e creando dei forti disagi sia agli utenti che ai servizi sanitari, in quanto i campioni verranno trasportati sempre per l'analisi del campione ad Oristano, dove si verrà a creare un intasamento del Servizio, con disservizi che si ripercuoteranno su tutto il territorio provinciale.

Ci chiediamo, se l'allungamento dei tempi di analisi dei campioni, trasportati ad Oristano, comporterà delle variazioni in termini di refertazione appropriata e veridicità del risultato, considerando che oltre un certo orario dal prelievo, il rischio è elevato, considerato che i campioni prelevati dai reparti di degenza dovranno essere eseguiti solo in quell'orario predefinito, con partenza ore 08.30, e non mezz'ora dopo in quanto l'autista già partito e se dovesse esserci un'emergenza quanto tempo passerebbe? Quanti autisti dovranno essere impiegati, visto l'esiguo numero di operatori ed i tanti viaggi che già fanno, considerato che per i prelievi della Assistenza domiciliare ADI e della sala prelievi il trasporto è previsto dopo le ore 10.30, insomma i disappunti sembrano già tanti e di difficile risoluzione.

Si coglie, altresì l'occasione per ribadire, quanto più volte precisato in precedenti note, che nel Laboratorio Analisi del PO “G.Mastino” di Bosa, si attende da tempo un'unità, in quanto i tecnici che operano e turnano sono quattro, garantendo i turni diurni dalle ore 08,00 alle ore 20,00 in pianta stabile, dalle ore 20,00 in reperibilità durante i giorni feriali, mentre nei giorni festivi il turno è diurno dalle ore 08.00 alle ore 14.00 e poi il servizio viene garantito con la reperibilità, nonostante le chiamate durante le ore notturne siano frequenti, i lavoratori si ritrovano a non recuperare quel benessere psico fisico necessario per riprendere l'attività con sicurezza e serenità il giorno successivo, si vuole sottolineare che opera un solo dirigente medico durante le ore diurne, sottoposto a stress in quanto si trova a dover risolvere da solo senza neanche l'aiuto di un collega, qualsiasi criticità che si viene a creare e tutta l'organizzazione che un servizio richiede.

Chiediamo al Direttore Generale ATS Dottor Fulvio Moirano, l’assunzione di tecnici di laboratorio biomedico e del personale dirigenziale necessario e vitale per garantire il normale svolgimento dell’attività di servizio e la piena operatività del Laboratorio Analisi Aziendale di tutta la ASSL di Oristano, essendo un 'Azienda Hub possiede tutte le caratteristiche per avere un Laboratorio Analisi Aziendale con tutte le figure preposte H24."