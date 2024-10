In Sardegna

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac) comunica in una nota che in occasione del vertice dei ministri dei Trasporti dei Paesi del G7, che si svolgerà a Cagliari il 21 e 22 giugno 2017, su disposizione dell'Autorità di pubblica sicurezza, è stato emesso un avviso ai naviganti di chiusura dello spazio aereo sul territorio della città di Cagliari.