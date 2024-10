“L'imminente appuntamento di fine settimana con Autunno in Barbagia che coinvolgerà le cittadine di Gavoi e Meana Sardo si tramuterà molto probabilmente in una beffa per organizzatori e potenziali visitatori a causa della chiusura per lavori della Galleria di Teulargiu”.

E’ quanto denuncia il consigliere regionale Luigi Crisponi intervenuto ancora sulla questione dei lavori in corso su Teulargiu.

“L’imponente traffico di migliaia di automobilisti e bus turistici - afferma lo stesso consigliere - dovrà fare i conti con la tortuosa e mal segnalata viabilità alternativa imposta dall’Anas nelle giornate di venerdì e sabato. Per cui pare ragionevole sollecitare la dirigenza dell'ente proprietario dell'arteria stradale 389 ad una rapida decisione per consentire o lo stop ai lavori in dette giornate o perlomeno il transito a senso alternato con l'ausilio in galleria di impianti semaforici mobili".

Il Comunicato dell'Anas

SARDEGNA, ANAS: AL VIA LA SECONDA FASE LAVORI SUGLI IMPIANTI DELLA GALLERIA ‘TEULARGIU’ SULLA STRADA STATALE 389 VAR, A MAMOIADA (NU)

· dal 25 settembre fino al 31 ottobre chiusura totale della galleria nella fascia oraria compresa tra le ore 8:30 e le ore 19:00, salvo specifiche necessità legate all’esecuzione degli interventi;

· l’investimento complessivo è di 3 milioni di euro

Da martedì 25 settembre la strada statale 389 Var “Nuoro-Lanusei” sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni tra il km 5,900 e il km 10,900, per consentire l’avvio della seconda fase dei lavori di ammodernamento degli impianti presenti all’interno della galleria ‘Teulargiu’ (km 8,800), nel territorio comunale di Mamoiada, in provincia di Nuoro.

I lavori, posticipati a fine settembre per non interferire con il traffico turistico, comprendono l’adeguamento degli impianti di illuminazione con apparecchi a LED, la installazione di nuovi impianti tecnologici di sicurezza della galleria e la realizzazione dei nuovi impianti antincendio e videosorveglianza. La fine delle limitazioni è prevista entro il 31 ottobre.

Il traffico, in accordo con le amministrazioni comunali di Nuoro e Mamoiada, sarà deviato lungo la viabilità provinciale alternativa costituita dalla ex strada statale 389, nella fascia oraria compresa tra le ore 8:30 e le ore 19:00 (salvo specifiche necessità legate all’esecuzione degli interventi). La deviazione si rende necessaria per la mancanza di spazi necessari all’interno della galleria e l’impossibilità di eseguire in sicurezza i lavori previsti in presenza di traffico. Le deviazioni saranno segnalate in loco.