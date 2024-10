“Il Banco di Sardegna intende chiudere le proprie succursali nei comuni di Triei, Olzai, Soleminis, Collinas, Gesturi, Furtei, Suelli, Barrali, Selegas, Genoni, Escolca, Olzai, Torralba. Come dire, praticamente in mezza Sardegna, nella Sardegna più piccola e viva, nella Sardegna che vuole vivere, non sopravvivere”.

Sono queste le parole del sindaco di Baunei Salvatore Corrias che ancora una volta, con determinazione, si schiera in prima linea per la salvaguardia dei servizi essenziali nei piccoli paesi della Sardegna.

“Oggi l'Unione dei Comuni del Nord Ogliastra, la nostra Unione, si è espressa contro la chiusura dello sportello bancario di Triei, a sostegno di un'istanza che vale a Triei come ad Olzai, a Barrali come ad Escolca, in Ogliastra come in Barbagia - conclude Corrias -. Come in mezza Sardegna, nella Sardegna che vuole vivere”.