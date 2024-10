Si è conclusa con successo la quattordicesima edizione di “Pensieri e Parole: libri e film all’Asinara, prima tappa delle “Isole del cinema”, il circuito che comprende anche Tavolara, Maddalena, San Pietro e che costituisce uno degli appuntamenti più attesi dell’estate culturale e turistica sarda.

L'iniziativa si è svolta tra Cala d'Oliva, Porto Torres e Cala Reale ed è stata curata da Sante Maurizi per Cinearena con il sostegno del Parco Nazionale dell’Asinara, Comune di Porto Torres, Ministero per le Attività Culturali, Assessorati al Turismo e allo Spettacolo della Regione Sardegna, Fondazione di Sardegna e Sardegna Film Commission. Partner del progetto: Moderno Cityplex, Libera Sardegna, Asso.O.Asinara, Librerie Koinè.

Ha riscosso grande apprezzamento anche la nuova sezione documentari “Sott'acqua: conoscere per tutelare" curata dal biologo marino e guida di pesca Francesco Curreli. “Iniziative come queste – ha dichiarato il vicepresidente del Parco dell'Asinara Antonio Diana – ed in generale eventi culturali di spessore come quelli proposti dal Festival si sposano con la mission del parco che è quella di salvaguardare l'ambiente e di recuperare la memoria storica di questi luoghi”.

Grande interesse per i numerosi libri presentati all'interno della rassegna, tra cui l'infelicità italiana” di e con Maurizio Braucci e “Il presidente addormentato” di Gianni Caria. Pubblico numeroso anche a Porto Torres per la proiezione de “Il polo opposto” di Giorgio Amato e il teaser del nuovo film di Pino e gli Anticorpi “Come se non ci fosse un domani”.

Il momento clou del Festival si è svolto sul palco allestito a Cala Reale per la sezione “Certe notti: libri e film” che ha ospitato la seconda edizione dl premio “Isole del Cinema".

Il premio per la migliore sceneggiatura.è stato assegnato a Claudio Giovannesi, Maurizio Braucci e Roberto Saviano per il film “La paranza dei bambini” tratto dall’omonimo libro di Saviano. "Orso d’argento" per la miglior sceneggiatura alla 69esima edizione del Festival di Berlino.

A ritirare il premio sul palco sono stati Giovannesi e Braucci. Non potendo essere presente all'Asinara Saviano ha inviato un video messaggio in cui esprimendo grande dispiacere per la sua assenza ringrazia per il prezioso premio promettendo di riuscire a partecipare ad una futura edizione del Festival.

“Che vi arrivi il mio abbraccio e il mio ringraziamento . Accolgo questo premio come un momento di resistenza – ha dichiarato – perché l'Asinara è sorella di bellezza e di sofferenze con il sud che racconto. Mi dispiace moltissimo non essere all'Asinara, quest'isola è un paradiso carico di significati simbolici e vi prego di estendere il vostro invito anche alle prossime edizioni riuscirò ad esserci”. In chiusura di serata la proiezione del film “la paranza dei bambini” è stata annullata a causa delle forti raffiche di vento che hanno danneggiato lo schermo.

Apprezzate, anche, la presentazione del libro “Il padrino dell’antimafia” di e con Attilio Bolzoni introdotta da Elias Vacca e la musica con le “Storie liberate” di Piero Marras presentato da Vittorio Gazale. Spazio anche alla poesia con il film “Il flauto magico di Piazza Vittorio” di Gianfranco Cabiddu e Mario Tronco.