Si chiude oggi 30 settembre “Florinas in Giallo. L’isola dei misteri”, il festival letterario organizzato dal Comune in collaborazione con Associazione Itinerandia e le librerie Azuni di Sassari e Cyrano di Alghero.

Alle 12.00 è in programma “Su Ziru”, un aperitivo itinerante per le vie di Florinas insieme a Francesco Abate e Carlo A. Melis Costa, che, in compagnia di Lalla Careddu, presenteranno il loro romanzo “El corregidor”, edito da Piemme.

Alle 13.30 in via Roma, nel piazzale delle scuole elementari, avrà inizio il “Pranzo Romanzo” (per chi ha prenotato nei giorni scorsi) curato dal giornalista gastronomico Giovanni Fancello e con il supporto logistico del Gruppo Folk Figulinas.

Dalle 18.00 alle 20.00 la biblioteca comunale gestita dalla Comes proporrà per i bambini, una Caccia al tesoro letteraria e un laboratorio ludico e di animazione alla lettura “La lente del piccolo detective”.

Alle 15.00 ritornano i racconti cinematografici della Società Umanitaria mentre alle 17 Gavino Zucca parla del suo libro “Il giallo di Montelepre”, pubblicato per la Newton Compton insieme a Gianni Tetti,.

Alle 18 Vindice Lecis presenterà “Il nemico”, accompagnato dalla giornalista Daniela Preziosi de “Il Manifesto”. Alle 19.00 Miguel Gotor e Massimo Bordin condurranno l’incontro “Il delitto moro. Quarant’anni di misteri”. L’edizione 2018 si chiuderà alle 20.00 con Enrico Pandiani che presenterà il racconto scritto durante la sua residenza letteraria a Florinas, che ha come tema il furto ed è ambientato in paese.