La Società di gestione aeroportuale di Alghero comunica che dal 2 al 7 marzo p.v., l’Aeroporto di Olbia resterà chiuso per lavori manutentivi di riqualificazione della pista di volo. I voli da e per il Costa Smeralda riprenderanno con regolarità a partire dalla mattina dell’8 Marzo.

Le Compagnie, di concerto con l’Ente Nazionale Aviazione Civile, hanno ritenuto l’offerta di collegamenti presenti sull’Aeroporto di Alghero, nei giorni fra il 2 e il 7 marzo, idonea a soddisfare in via suppletiva le esigenze di trasporto del nord Sardegna previste in questo periodo.

L’aeroporto di Alghero è collegato con le seguenti destinazioni :